مسؤول ليبي يحذر من كارثة شرق بنغازي مشابهة لما حصل في درنة

حذر عميد بلدية توكرة محمود سليمان من حدوث كارثة مشابهة لما حصل في درنة في صورة انهيار سد وادي جازة.

وقال سليمان في فيديو تداوله عدد من النشطاء إن الساتر الاسمنتي الفاصل بين الوادي والسد بدأ بالتشقق وهو ما ينذر بخطر كبير على سكان منطقة برسس والمدن الساحلية المجاورة.

وطالب عميد توكرة حكومتي “الوحدة” و”البرلمان” والقيادة العامة بتجاوز الانقسام والتدخل الفوري في المنطقة قبل فوات الأوان.

ويقع وادي جازة أو “زازا” كما يعرفه الليبيون على مسافة تفوق 50 كلم شرق بنغازي وهو يمتد لأكثر من 100 كم جنوبا.

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