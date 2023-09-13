عودة التيار الكهربائي إلى درنة

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عودة التيار الكهربائي إلى مدينة درنة، بعد انقطاعها جراء طوفان الوادي.

وعرضت الشركة صورة تظهر عودة الكهرباء إلى مدينة درنة التي ضربها الطوفان بعد انهيار سدي الوادي.

وتضررت الشبكة الكهربائية بمناطق عدة بالجبل الأخضر، وقال الشركة العامة للكهرباء إن الفرق الفنية تسابق الزمن لمعالجة هذه الأضرار في أقرب وقت ممكن.

وكانت الشركة قد عرضت في وقت سابق صور لتأثر مكونات الشبكة بمنطقة المّخيلي بالجبل الأخضر بعد جريان السيول وأحداث الفيضانات بالمنطقة الشرقية.