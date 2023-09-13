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شاهد | شاطئ درنة يفيضُ بجـثث ضحـايا السيول والفيضانات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تداولت وسائل اعلام محلية مقاطع فيديو لشواطئ مدينة درنة وهي تقذف الجثث مع تحويل الطين للمياه من اللون الازرق إلى اللون الأحمر.

وشهدت مدينة درنة، تسجيل مئات الضحايا والمفقودين فى المدينة التى تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وسجلت فرق الأسعاف والطوارئ غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، وسط صعوبة عمليات الإنقاذ جراء انهيار الجسور والطرق الأمر الذي صعب هذه المهمة، في ظل الإمكانيات المحدودة للتعامل مع الكارثة التى تعيشها مدينة درنة.

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