شاهد.. مصابون نجوا بأعجوبة في درنة ولا يعلمون شيئا عن أهاليهم بعد وصولهم إلى المستشفى الميداني

نشرت قناة ليبيا الاحرار مقاطع فيديو مصورة لمصابون نجوا بأعجوبة من كارثة انهيار سدي وادي درنة ولا يعلمون شيئا عن أهاليهم بعد وصولهم إلى المستشفى الميداني.

وشهدت مدينة درنة، تسجيل مئات الضحايا والمفقودين فى المدينة التى تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وسجلت فرق الأسعاف والطوارئ غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، وسط صعوبة عمليات الإنقاذ جراء انهيار الجسور والطرق الأمر الذي صعب هذه المهمة، في ظل الإمكانيات المحدودة للتعامل مع الكارثة التى تعيشها مدينة درنة.