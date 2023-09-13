الحكومة الليبية تطمئن سكان بنغازي: سدا القطارة وجازة يعملان بشكل صحيح وتحت السيطرة

أصدر ت الحكومة الليبية بيانا تطمئن فيه المواطنين في مدينة بنغازي وضواحيها بأن سدي وادي القطارة وجازة في شرق مدينة بنغازي يعملان بشكل صحيح وتحت السيطرة.

وأوضح بيان الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بأن القدرة الاستيعابية لسد وادي القطارة تصل إلى 135 مليون متر مكعب وأن كمية المياه المحجوزة داخله الآن بلغت 5 ملايين متر مكعب ما يعادل 6% فقط من قدرته الاستيعابية.

وأكد أن لجنة الإعمار قامت بزيارة ميدانية لسدي القطارة وجازة لفحصهما وتبين أن الوضع فيهما طبيعي وتحت السيطرة، مع وجود زيادة في كمية المياه في سد وادي جازة، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم حاليا بتركيب مضخات جديدة لتخفيف ضغط المياه عن الوادي.