“الكوني” يحث شركات الطيران على الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية

الوطن|متابعات

حث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، شركات الطيران الاستمرار في تسيير الجسر الجوي لنقل مساعدات الإغاثة والأطقم الطبية، وفرق الانقاذ لمطارات المنطقة الشرقية تضامنا مع مدينة درنة، والمدن المجاورة لها التي اجتاحتها الفيضانات، وخلفت المئات من الضحايا في الأرواح والممتلكات، خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثليها اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشركات عن جاهزيتها الاستجابة لتلبية نداء الواجب الوطني تجاه الأخوة في المنطقة الشرقية بتسيير جسر جوي على مدار الساعة لنقل المساعدات التي، يحتاجونها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.