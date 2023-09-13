حمّاد: وضع سدي جازة والقطارة في منطقة بنغازي تحت السيطرة

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أكد رئيس الحكومة الليبية” أسامة حماد”، اليوم، أن وضع سدي جازة والقطارة في منطقة بنغازي والمناطق المجاورة لها طبيعي وتحت السيطرة، مشيرًا إلى أن كمية المياه المحجوزة داخل سد القطارة بلغت 5 ملايين متر مكعب، ما يعادل 6% من قدرته الاستيعابية الإجمالية التي تصل إلى 135 مليون متر مكعب.

وأكد حماد أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة واستقرار السدين، وأنها تعمل بجد للتعامل مع أي تحديات قد تطرأ، وأضاف أنه يتم مراقبة الوضع عن كثب وتقديم الدعم الضروري للمناطق المتأثرة إذا لزم الأمر.

تأتي هذه التصريحات في ظل القلق الذي نشأ بين المواطنين ببنغازي والمناطق المجاورة بسبب الوضع في سدي جازة والقطارة بعد الأحداث الجوية الأخيرة.