“المنفي” يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري لتعزيته في ضحايا إعصار دانيال

الوطن|متابعات

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معربًا عن تعازيه ومواساته لضحايا إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة والجبل الأخضر مؤخرًا.

وأكد السيسي على أن مصر ستضع كافة إمكانياتها في خدمة المنكوبين، من خلال تقديم الدعم الإنساني والغذائي العاجل للمتضررين، معبراً عن أملهما في أن توحّد هذه المحنة القيادات السياسية اسوة بوحدة الشعب الليبي، في مواجهة التحديات.

هذا وتأتي مبادرة السيسي، في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، واستجابة لطلب ليبيا الرسمي، وسعي مصر الدائم للوقوف إلى جانب ليبيا وشعبها في أزمتها إثر الكارثة الطبيعية.