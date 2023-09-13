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نورلاند: أصدرنا إعلانًا رسميًا حول الاحتياجات الإنسانية استجابةً للفيضانات في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

قال سفير أمريكا لدى ليبيا ريتشارد نورلاندإننا أصدرنا اليوم إعلانًا رسميًا عن الاحتياجات الإنسانية استجابةً للفيضانات المدمرة فيليبيا“.

وأضاف  نورلاند  أن إعلان الاحتياجات الإنسانية سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا.

وتابعنقوم بالتنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لاستهداف المساعدات الأمريكية الرسمية.”

وختماتصل بنا العديد من الليبيين الأمريكيين الراغبين في تقديم مساهمات خاصة لجهود الإغاثة وسنعمل مع السلطات الليبية لتوجيه هذه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.”

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الوطن الليبية

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