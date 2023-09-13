نورلاند: أصدرنا إعلانًا رسميًا حول الاحتياجات الإنسانية استجابةً للفيضانات في ليبيا

الوطن| متابعات

قال سفير أمريكا لدى ليبيا ريتشارد نورلاند “إننا أصدرنا اليوم إعلانًا رسميًا عن الاحتياجات الإنسانية استجابةً للفيضانات المدمرة فيليبيا“.

وأضاف نورلاند أن إعلان الاحتياجات الإنسانية سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا.

وتابع ” نقوم بالتنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لاستهداف المساعدات الأمريكية الرسمية.”

وختم” اتصل بنا العديد من الليبيين الأمريكيين الراغبين في تقديم مساهمات خاصة لجهود الإغاثة وسنعمل مع السلطات الليبية لتوجيه هذه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.”