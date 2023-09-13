انهيار السدود في درنة الليبية محا أجزاء من المدينة

تحصي مدينة درنة المدمرة في شرق ليبيا ضحاياها اليوم الأربعاء، فيما يتوقع بأن ترتفع أكثر حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن العاصفة “دانيال”. وانفجر سدان هناك بعد ظهر يوم الأحد بعدما ضربت العاصفة، لتتدفق المياه في المدينة جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.

لكن في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بلغت الحصيلة الأولية الصادرة عن السلطات الليبية 2300 وفاة على الأقل.

وأفادت أجهزة الطوارئ بأن أكثر من 5000 شخص فقدوا وأصيب حوالى 7000 بجروح.

وقال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان إن “حصيلة الوفيات ضخمة وقد تصل إلى الآلاف”.

ونقلت تقارير إعلامية عن ناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة شرق ليبيا قوله إن “أكثر من 5200 شخص” قضوا في درنة وحدها.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد أمس الثلاثاء، أن ثلاثة متطوعين من الهلال الأحمر الليبي لقوا حتفهم وهم يساعدون ضحايا الفيضانات.

وقال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل مساء الإثنين، إن “الأوضاع في درنة تزداد مأسوية ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد الضحايا… كثير من الأحياء لم نتمكن من الوصول إليها وأتوقع ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف”.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن بلاده تقوم بتقييم عروض المساعدات الدولية لتحديد المطلوب وفقاً لما تقتضيه الضرورة ولضمان التنسيق في جهود الإنقاذ في أعقاب السيول والفيضانات.

وأضاف أن هناك عروضاً عديدة للمساعدة، لكن بلاده لن تقبل إلا المساعدات الضرورية.

وسقط آلاف الضحايا ولا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين في ليبيا إثر السيول والفيضانات التي جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع مدينة درنة الواقعة شرق البلاد.

وقال أحد كبار المسعفين في درنة لـ “رويترز” إن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في حين وصلت تقديرات مسؤولين في شرق ليبيا نقلها التلفزيون المحلي لعدد الضحايا عند أكثر من خمسة آلاف.

اجتاحت العاصفة “دانيال” عبر البحر الأبيض المتوسط البلد الذي يشهد انقساماً وانهياراً بعد أكثر من عقد من الصراع.

تحولت أحياء في درنة، التي يقطنها نحو 125 ألف نسمة، لحطام بعد أن جرفت السيول المباني، وسيارات انقلبت على جوانب الطرق المغطاة بالطين والركام وأشجاراً اقتلعت من جذورها ومنازل مهجورة تغمرها المياه بعد انهيار سدود في المنطقة.

عدد الوفيات سيكون ضخماً

وقال محمد القابسي مدير مستشفى الوحدة في مدينة درنة إن 1700 شخص لقوا حتفهم في واحد من الحيين الرئيسين بالمدينة و500 شخص في الحي الآخر.

وقال هشام أبو شكيوات وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ في حكومة شرق ليبيا “عُدت من هناك (درنة)… الأمر كارثي للغاية… الجثث ملقاة في كل مكان، في البحر، وفي الأودية، وتحت المباني”.

وتابع “ليس لدي عدد إجمالي للوفيات، لكن هو كبير كبير جداً… عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف… لا أبالغ عندما أقول إن 25 في المئة من المدينة اختفى. وعديد من المباني انهارت”.

ونقلت قناة “المسار” التلفزيونية الليبية عن وزير الداخلية في إدارة الشرق القول، إن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم.

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وضربت العاصفة مدناً أخرى في شرق البلاد، منها بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، وقال تامر رمضان رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن عدد القتلى سيكون “ضخماً”.

وأضاف للصحافيين عبر دائرة تلفزيونية “يمكننا أن نؤكد من مصادر معلوماتنا المستقلة أن عدد المفقودين يقترب من عشرة آلاف حتى الآن”.

تعبئة فرق الطوارئ

وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث في منشور على منصة “إكس”، إنه يجري الآن تعبئة فرق الطوارئ لتقديم المساعدة على الأرض.

وبينما سارعت تركيا ودول أخرى إلى تقديم المساعدات إلى ليبيا وتزويدها بمركبات للبحث والإنقاذ وقوارب للإغاثة ومولدات كهربائية ومواد غذائية، هرع مواطنو درنة إلى منازلهم بحثاً عن ذويهم وهم في حالة ذعر.

تحذير من السيول والفيضانات

يقسم مدينة درنة الواقعة على ساحل البحر المتوسط ​​في شرق ليبيا نهر موسمي يتدفق من المناطق المرتفعة في اتجاه الجنوب، ونادراً ما تضرب السيول المدينة بسبب السدود الموجودة فيهاا.

وأظهر مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء متبقية من أحد السدود المنهارة على بعد 11.5 كيلومتر من المنبع في المدينة، حيث يلتقي واديان نهريان تحيط بهما الآن برك ضخمة من المياه المختلطة بالطين.

وفي ورقة بحثية نشرت العام الماضي، قال عبد الونيس عاشور الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار في ليبيا، إن درنة معرضة لخطر السيول المتكررة عبر الوديان الجافة واستشهد بوقوع خمسة سيول منذ عام 1942، ودعا وقتها لاتخاذ خطوات فورية لضمان الصيانة المنتظمة للسدود في المنطقة.

وأضاف في الورقة البحثية تحذيراً من مغبة وقوع سيول عارمة إذ قال، إنها ستكون كارثية على السكان في الوادي والمدينة.

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان من بين زعماء العالم الذين عبروا عن حزنهم البالغ بسبب الوفيات والدمار في ليبيا، وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن تعازيه وقال إن واشنطن ترسل أموالاً طارئة لمنظمات الإغاثة.

وليبيا منقسمة سياسياً بين الشرق والغرب وانهارت الخدمات العامة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وأدت إلى صراع استمر سنوات بين الفصائل المسلحة.

والحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس لا تسيطر على المناطق الشرقية، لكنها أرسلت مساعدات إلى درنة وغادرت طائرة إغاثة واحدة على الأقل مدينة مصراتة في غرب البلاد أمس الثلاثاء.