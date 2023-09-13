ليبيا.. أكثر من 5300 وفاة في درنة جراء العاصفة دانيال

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ارتفاع حصيلة الوفيات في مدينة درنة جراء العاصفة دانيال، وتجاوزها 5300 حالة.

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني بالوزارة محمد أبولموشة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى استمرار عمليات الحصر والإنقاذ بكل الجهود الممكنة حتى هذه اللحظة.

وكانت آخر إحصائية أعلنها الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، عبر وكالة فرانس برس، تشير إلى وجود نحو 2300 وفاة.

ويظهر الرقم الجديد ازدياد عدد الضحايا بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وذلك مع استمرار أعمال انتشال الجثامين.

وقال أسامة علي إن الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال خلّفت نحو سبعة آلاف جريح، في حين هناك أكثر من خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وتسببت العاصفة في سيول جارفة بدرنة يوم الأحد الماضي، أدت إلى جرف أحياء بأكملها ودمار واسع في البنية التحتية، وانقطاع لجميع الخدمات، ما دعا الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلانها مدينة منكوبة.

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وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية، قراراً بتخصيص ملياري دينار لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، بهدف إعمار البلديات المنكوبة في المنطقة الشرقية، وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار.