“باتيلي” يشيد بالجهود البطولية لفرق الإنقاذ في المناطق المتضررة

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أثنى المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي في كلمة له على الجهود البطولية التي بذلتها وتبذلها فرق الإنقاذ المكونة من عسكريين وأمنيين ومسؤولين في المناطق المتضررة. وأكد باتيلي أن سكان شرق ليبيا بحاجة ماسة إلى كل أنواع المساعدة.

وأشار باتيلي إلى أن السكان سيحتاجون إلى المساعدة لإعادة بناء منازلهم واستعادة سبل عيشهم، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجههم جراء الأحداث الطبيعية والكوارث في المنطقة.

يأتي هذا التصريح في سياق جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي في هذه الأوقات الصعبة وتقديم المساعدة الضرورية للمناطق المتضررة.