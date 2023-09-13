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إعادة فتح موانئ نفطية في ليبيا بعد إغلاقها بسبب العاصفة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

قالت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية الليبية، الأربعاء، إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا أعيد فتحها بعد إغلاقها يوم السبت في أعقاب عاصفة قوية اجتاحت البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.

وأضافت أن موانئ “البريقة” و”السدرة” و”رأس لانوف” بشرق البلاد فتحت الثلاثاء فيما فتح ميناء الزويتينة صباح الأربعاء.

وارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، إذ تماسك خام برنت حول أعلى مستوى سجله منذ عشرة أشهر والذي سجله في تعاملات أمس.

وقال متعاملان لرويترز إن عوامة إرساء في ميناء السدرة أغلقت الأسبوع الماضي للصيانة بعد حدوث تسريب.

وأوضح مصدر في قطاع الشحن أن فرق الصيانة ما زالت تعمل على إصلاح التسريب.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

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