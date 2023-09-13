مرتفع جوي يغير الطقس.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث امتداد لمرتفع جوي يؤثر على ليبيا يساهم في استقرار العوامل الجوية على أغلب المناطق, حيث درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح مابين(28-34)مْ ولا تتجاوز (26)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر، اما على مناطق الجنوب تتراوح مابين (33-39)مْ.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29–34)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-37)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-37)مْ.