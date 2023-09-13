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مصرف الجمهورية يعلن عـن المرتبات التي تم إدراجها فـي حسابات الزبائن

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/سرية الشرطة العسكرية الكفرة شهر 7+8
2/مركز الكفرة للعلاج الطبيعي شهر 8
3/قناة ليبيا الوطنية شهر 8
4/ادارة الخدمات الطبية العسكرية شهر 7
5/مصلحة الطيران المدني بنغازي شهر 8
6/ادارة شئون الشهداء والاسري والمفقودين مكتب الكفرة شهر 7
7/اللواء السادس دفاع جوي المستقل الكفرة شهر 7+8
8/جهاز الحرس البلدي شهر 8

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

جامعة سرت شهر 8/2023
وزارة الزراعة شهر 8/2023
جهاز حراسة المرافق التعليمية شهر 8/2023
مستشفى ابوهادي القروي شهر 8/2023
المنطقة العسكرية الوسطى شهر 7/8/2023
شؤون الشهداء والاسرى شهر 7/8/2023

مصرف الجمهورية فرع ترهونة
صندوق التضامن عن شهر 8
صندوق الضمان الاجتماعى عن شهر 9
مراقبة تعليم ترهونة عن شهر 8

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية فرع ترهونة
صندوق التضامن عن شهر 8
صندوق الضمان الاجتماعى عن شهر 9
مراقبة تعليم ترهونة عن شهر 8

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

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المشهد

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