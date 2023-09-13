مصرف الجمهورية يعلن عـن المرتبات التي تم إدراجها فـي حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/سرية الشرطة العسكرية الكفرة شهر 7+8

2/مركز الكفرة للعلاج الطبيعي شهر 8

3/قناة ليبيا الوطنية شهر 8

4/ادارة الخدمات الطبية العسكرية شهر 7

5/مصلحة الطيران المدني بنغازي شهر 8

6/ادارة شئون الشهداء والاسري والمفقودين مكتب الكفرة شهر 7

7/اللواء السادس دفاع جوي المستقل الكفرة شهر 7+8

8/جهاز الحرس البلدي شهر 8

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

جامعة سرت شهر 8/2023

وزارة الزراعة شهر 8/2023

جهاز حراسة المرافق التعليمية شهر 8/2023

مستشفى ابوهادي القروي شهر 8/2023

المنطقة العسكرية الوسطى شهر 7/8/2023

شؤون الشهداء والاسرى شهر 7/8/2023

مصرف الجمهورية فرع ترهونة

صندوق التضامن عن شهر 8

صندوق الضمان الاجتماعى عن شهر 9

مراقبة تعليم ترهونة عن شهر 8

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية فرع ترهونة

صندوق التضامن عن شهر 8

صندوق الضمان الاجتماعى عن شهر 9

مراقبة تعليم ترهونة عن شهر 8

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب