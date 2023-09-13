مصرف الجمهورية يعلن عـن المرتبات التي تم إدراجها فـي حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
1/سرية الشرطة العسكرية الكفرة شهر 7+8
2/مركز الكفرة للعلاج الطبيعي شهر 8
3/قناة ليبيا الوطنية شهر 8
4/ادارة الخدمات الطبية العسكرية شهر 7
5/مصلحة الطيران المدني بنغازي شهر 8
6/ادارة شئون الشهداء والاسري والمفقودين مكتب الكفرة شهر 7
7/اللواء السادس دفاع جوي المستقل الكفرة شهر 7+8
8/جهاز الحرس البلدي شهر 8
مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
جامعة سرت شهر 8/2023
وزارة الزراعة شهر 8/2023
جهاز حراسة المرافق التعليمية شهر 8/2023
مستشفى ابوهادي القروي شهر 8/2023
المنطقة العسكرية الوسطى شهر 7/8/2023
شؤون الشهداء والاسرى شهر 7/8/2023
مصرف الجمهورية فرع ترهونة
صندوق التضامن عن شهر 8
صندوق الضمان الاجتماعى عن شهر 9
مراقبة تعليم ترهونة عن شهر 8
مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس
مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن
مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب
مصرف الجمهورية فرع ترهونة
صندوق التضامن عن شهر 8
صندوق الضمان الاجتماعى عن شهر 9
مراقبة تعليم ترهونة عن شهر 8
مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس
مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن
مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب
أضف تعليقـك