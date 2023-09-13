نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـواحل ليبيــا اليوم الأربعاء

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء صافية الى ظهور بعض السحب.
ريح براني إلى شلوق سرعتـــه تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.
البحر خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ.
الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية الى قليلة السحب.
ريح بحري الى براني على الساحل الممتد من راس لأنوف الى بنغازي بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.
البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من درنة الى طبرق.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ.
الرؤية جيدة.ناطق الجنوب تتراوح مابين (33-39)مْ.
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