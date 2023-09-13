مصرف الوحدة يعلن عـن المرتبات التي تم إدراجها فـي حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الوحدة، عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
مصرف الوحدة فرع قرية ناصر
التعليم غريان شهر 8
مديرية أمن غريان شهر 8
جهاز الشرطه القضائية شهر 8
جهاز التصنيع العسكري شهر 8
إدارة الخدمات الصحية سهل الجفارة شهر 8
التعليم العالي جامعة الزاويه شهر 8 (كافة العالمين)
مجمع العيادات شهداء امداكم شهر8( بدون إفراجات جديده)
مصرف الوحدة – فرع الكفرة
1-شئون الشهداء والأسرى شهر 7
2- القوات المسلحة شهر7,8
3- إدارة الخدمات الطبية والعسكرية شهر7,8
4-إدارة التوجيه المعنوىشهر 8,7
5- صندوق موازنة الاسعار شهر8
6-رئاسة الأركان العامة شهر 7,8
7- المجلس البلدى شهر 8
8-مركز النساء والولادةشهر 8
9-مصلحة الأحوال المدنية شهر 8
10-مصلحة الجوازات شهر8
11-سرية الشرطة العسكرية 7,8
12-الحرس البلدىشهر 8
مصرف الوحدة فرع بن جواد 046
01_قطاع التربية والتعليم خليج السدرة شهر 08_2023
02_قطاع الصحة خليج السدرة شهر 08_2023
03_قطاع المالية خليج السدرة شهر 08_2023
04_قطاع المالية خليج السدرة شهر 08_2023
05_قطاع الزراعة خليج السدرة شهر 08_2023
06_مديرية امن راس لانوف شهر 08_2023
07_إدارة شؤون شهداء المنطقى الوسطى شهري 07_08_2023
08_جامعة خليج السدرة (اعضاء هيئة التدريس)شهر 08_2023
09_حرس المرافق التعليمية شهر 08_2023
10_الشؤون الاجتماعية سرت شهر 08_2023
11_الشؤون الصحية سرت شهر 08_2023
12_مديرية امن سرت شهر 08_2023
13_موظفي الضمان الاجتماعي شهر 09_2023
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