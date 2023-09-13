مصرف الوحدة يعلن عـن المرتبات التي تم إدراجها فـي حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الوحدة، عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الوحدة فرع قرية ناصر

التعليم غريان شهر 8

مديرية أمن غريان شهر 8

جهاز الشرطه القضائية شهر 8

جهاز التصنيع العسكري شهر 8

إدارة الخدمات الصحية سهل الجفارة شهر 8

التعليم العالي جامعة الزاويه شهر 8 (كافة العالمين)

مجمع العيادات شهداء امداكم شهر8( بدون إفراجات جديده)

مصرف الوحدة – فرع الكفرة

1-شئون الشهداء والأسرى شهر 7

2- القوات المسلحة شهر7,8

3- إدارة الخدمات الطبية والعسكرية شهر7,8

4-إدارة التوجيه المعنوىشهر 8,7

5- صندوق موازنة الاسعار شهر8

6-رئاسة الأركان العامة شهر 7,8

7- المجلس البلدى شهر 8

8-مركز النساء والولادةشهر 8

9-مصلحة الأحوال المدنية شهر 8

10-مصلحة الجوازات شهر8

11-سرية الشرطة العسكرية 7,8

12-الحرس البلدىشهر 8

مصرف الوحدة فرع بن جواد 046

01_قطاع التربية والتعليم خليج السدرة شهر 08_2023

02_قطاع الصحة خليج السدرة شهر 08_2023

03_قطاع المالية خليج السدرة شهر 08_2023

04_قطاع المالية خليج السدرة شهر 08_2023

05_قطاع الزراعة خليج السدرة شهر 08_2023

06_مديرية امن راس لانوف شهر 08_2023

07_إدارة شؤون شهداء المنطقى الوسطى شهري 07_08_2023

08_جامعة خليج السدرة (اعضاء هيئة التدريس)شهر 08_2023

09_حرس المرافق التعليمية شهر 08_2023

10_الشؤون الاجتماعية سرت شهر 08_2023

11_الشؤون الصحية سرت شهر 08_2023

12_مديرية امن سرت شهر 08_2023

13_موظفي الضمان الاجتماعي شهر 09_2023