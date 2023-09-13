الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لدعم المتضررين في ليبيا

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إنه سيت تخصيص 10 ملايين دولار على وجه السرعة، لدعم المتضررين في ليبيا جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة دانيال.

وأشار غريفيث، حسب تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن العاصفة أودت بحياة الآلاف، وتسببت في أضرار واسعة النطاق.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: “إننا نقف مع شعب ليبيا في هذا الوقت العصيب”.

وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، عمل المنظمة على تعبئة الموارد وفرق الطوارئ، لدعم ليبيا.

ونقل دوغاريك تعازي الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، للسلطات الليبية وأسر الذين فقدوا أرواحهم نتيجة العاصفة.

وأشار إلى أن بيانات الهلال الأحمر الليبي التي تظهر وفاة وفقدان الآلاف في الفيضانات والسيول.

وأضاف: “في هذا الوقت العصيب، تذهب أفكارنا إلى الآلاف من الأشخاص المتأثرين هناك في مجتمعاتهم المحلية، ونعبر عن تضامننا مع جميع الناس بليبيا في هذه المحنة”.