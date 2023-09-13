مصرف الجمهورية يعلن وفاة 5 موظفين بينهم امرأة جراء الإعصار بمدينة درنة

أعلن مصرف الجمهورية، الاربعاء، مصرع عدد من الموظفين جراء إعصار “دانيال” الذي عصف بمدينة درنة.

ونشر مصرف الجمهورية في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك” اسماء الموظفين الذين لقوا حتفهم في الإعصار معلقا: “تتقدم أسرة مصرف الجمهورية ممثلة برئيس مجلس الإدارة،والسادة أعضاء مجلس الإدارة،والمدير العام، ونائبه،وكافة الإدارات و المكاتب و الفروع بأحر التعازي والمواساة في وفاة زملائنا الموظفين جراء الإعصار الذي عصف بمدينة درنة”.

وقال المصرف إن الموظفين المتوفين هم “فرج الغزواني، خالد عزوز، حنان البكوش، عبدالحفيظ التاجوري،محمد مكراز”.