فيديو : امواج البحر تلفظ الضحايا على شاطئ سوسة المنكوبة

وثق مقطع فيديو لشهود عيان ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء لامواج البحر حيث تلفظ جثث الضحايا وتعيدها الى شاطئ سوسة المنكوبة .

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال المتوسطية التي تضرب منطقة شرق ليبيا.

وقال رئيس بلدية مدينة سوسة الليبية، عبد الحكيم الحاسي، في تصريح لـ “سبوتنيك”، إن “مدينة سوسة أصبحت مدينة منكوبة والفيضانات والسيول اجتاحت المنازل والمقار والمؤسسات”، مؤكدًا أن “السيول داهمت البلدية بسبب وقوعها في منخفض في الجبل الأخضر.. الوضع كارثي وخارج السيطرة لكننا نعمل بالإمكانيات المتاحة لدينا”.

وأضاف الحاسي أن “عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن، لكن تنقصنا الإمكانيات في الآليات، كما أن البنى التحتية متهالكة تمامًا في المدينة”.