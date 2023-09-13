وزارة الموارد المائية المنطقة الشرقية تؤكد أن سد وادي القطارة بحالة ممتازة جدا

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كشف مدير فرع المنطقة الشرقية في وزارة الموارد المائية محمد سويسي إن وضع سد وادي القطارة من الناحية الهندسية بحالة ممتازة جدا.

وأوضح سويسي في خطاب موجه لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أن مخزون السد الرئيسي بلغ 4 مليون و 844 ألف متر مكعب من المياه، ما يشكل نسبة 5% من السعة التخزينية للسد والتي تبلغ 135 مليون متر مكعب الآمنة والسعة القصوى 237 مليون متر مكعب والتي بعدها يتم أخذ التدابر اللازمة.

وأفاد مدير الفرع أن السد الثانوي بلغ المخزون به أكثر من 698 ألف متر مكعب من المياه والتي لم تصل إلى تصريف المياه الزائدة عن طريق فتحة التصريف المعدة لذلك وهناك مجرى الوادي حتى شاطئ البحر.

وأضاف سويسي أن هناك عدد من المواطنين قاموا بالاعتداء على حرمة المجرى والبناء به، لافتا إلى أنه قد تم التحذير من ذلك سابقا.

وأكد أن العاملين بوزارة الموارد المائية المتمثلة في إدارة السدود لم يتمكنوا من أداء أعمالهم المناطة بهم نتيجة اعتداءات على ممتلكات الوزارة وتمت مخاطبة الجهات المسؤولة عن ذلك دون جدوى بل تم تهديد العاملين بقوة السلاح.

وذكر مدير الفرع أنه تم الاعتداء عليه هو مبنى إدارة السد الرئيسي ومرافقه من استراحة ومخازن، منوهًا أن العاملين بسد وادي القطارة لا يملكون مقرًا لأداء عملهم منه.

ودعا سويسي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي إلى اتخاذ إجراءاته ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك.

وطالب مدير الفرع من تسييري بنغازي التعاون بتكليف إحدى الشركات لتنظيف مجرى الوادي من السد الثانوي حتى منطقة قاريونس علي البحر.