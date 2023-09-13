سفير تونس بليبيا: لا إحصائيات متوفرة حاليا بخصوص تسجيل حالات وفاة للتونسيين بدرنة

أعلن سفير تونس في ليبيا لسعد العجيلي، مساء أمس الثلاثاء، أن السفارة وضعت رقما مخصصا لتلقي النداءات والحالات الطارئة.

وافاد السفيرفي تدخل هاتفي على القناة التونسة الرسمية، بانه تم احداث خلية أزمة بالسفارة والقنصلية وسيتم ارسال فريق يمثل السفارة التونسية يصل اليوم الى بنغازي.

وأكد العجيلي انه لا توجد اي تأكيدات من عدمها بخصوص تسجيل حالات وفاة، مشيرا الى أن السفارة تلقت اتصالات من بعض المواطنين للاطمئنان على أهاليهم واقاربهم المقيمين في درنة بعد ما فقدوا الاتصال بهم.

ولاحظ السفير انه لا توجد جالية تونسية بأعداد كبيرة في درنة، مبرزا بأن السفارة باتصال وتنسيق مع الجهات الليبية ولا يتوفر لديها الى حد توقيت تصريحه اي معلومة بخصوص الجالية التونسية في درنة بعد ما اصبحت منطقة معزولة.