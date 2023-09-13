دقيقة صمت في المباريات الأوروبية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا

وقف لاعبو المنتخبات الأوروبية دقيقة صمت قبل انطلاق مبارياتهم الرسمية والودية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب اللذين أوديا بحياة آلاف الأشخاص، في وقت واست فيه عشرات الأندية الأوروبية ليبيا وقدمت التعازي وعبرت عن تضامنها.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) -في منشور على حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)- “يقف يويفا دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات والأندية حتى نهاية الأسبوع المقبل، حدادا على ضحايا الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب”.

وأضاف الاتحاد أن “قلوب كرة القدم الأوروبية مع شعبي ليبيا والمغرب في هذه الأوقات الصعبة”.

وتعد فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وميلان وليفربول أبرز الفرق المتضامنة مع ضحايا ليبيا.

دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا زلزال المغرب 🇲🇦 وفياضانات ليبيا 🇱🇾#تصفيات_أمم_أوروبا #زلزال_المغرب pic.twitter.com/a7eItOZClM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 12, 2023

قلوبنا مع الشعب الليبي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. تعازينا لأسر الضحايا والشفاء للمصابين 🙏🏼 نتمنى السلامة للجميع🇱🇾 #اعصار_دانيال_ليبيا — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 12, 2023

يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا #فيضانات_ليبيا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 12, 2023

أسرة باريس سان جيرمان برمتها تتضامن مع أصدقائنا المغاربة في أعقاب الزلزال المروع. نتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا. قلوبنا معكم! 💙❤️ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 9, 2023