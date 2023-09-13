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دقيقة صمت في المباريات الأوروبية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

وقف لاعبو المنتخبات الأوروبية دقيقة صمت قبل انطلاق مبارياتهم الرسمية والودية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب اللذين أوديا بحياة آلاف الأشخاص، في وقت واست فيه عشرات الأندية الأوروبية ليبيا وقدمت التعازي وعبرت عن تضامنها.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) -في منشور على حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)- “يقف يويفا دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات والأندية حتى نهاية الأسبوع المقبل، حدادا على ضحايا الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب”.

وأضاف الاتحاد أن “قلوب كرة القدم الأوروبية مع شعبي ليبيا والمغرب في هذه الأوقات الصعبة”.

وتعد فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وميلان وليفربول أبرز الفرق المتضامنة مع ضحايا ليبيا.

 

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