طقس العرب : تحذيرات ومخاوف من انهيار سد زازا “جازا”

حذر” مسؤولون في غرفة الطوارئ في الهلال الأحمر , من توقعات انهيار سد جازا الذي يقع شمال شرقي ليبيا .

وقال المصدر بحسب طقس العرب، إنه ” إذا انهار سد جازا ستحدث كارثة في مدينة برسس “.

كما حذر مسؤول محلي آخر من انهيار سد جازا وتكرار مأساة انهيار وادي درنة مطالباً الجهات المسؤولة بتوفير مضخات شفط لتخفيف منسوب المياه عند السد.

وقال إن هذه المطالبة تأتي من باب الحرص والاحتياط لعدم حدوث أي شيء مستقبلاً، وذلك في ظل وجود عطل بمضخات المياه في سد وادي جازا، محذراً من وقوع كارثة في مناطق برسيس – المبني – بوجرار.

وأكد، أن الوضع في وادي زازا مازال مستقراً ولم ترد إليهم أي تحذيرات حتى الآن متعلقة بانهيار السد الواقع جنوبي مناطق برسيس والمبني شرقي بنغازي.

ويبلغ ارتفاع سد جازا أكثر من 200 قدم , ويقول السكان إنه عندما اشتدت الأمطار فاضت مياه السد باتجاه المناطق السكنية ما ساعد في جرف المياه للمباني .

وأعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سعد الدين عبد الوكيل، أن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن وبلدات المنطقة الشرقية تجاوز 6 آلاف.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بسقوط آلاف القتلى والجرحى، وسط حالة من التضامن العربي والدولي مع ضحايا الإعصار.