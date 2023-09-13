كارثة درنة.. الهلال الاحمر ينشر فيديو للحظات مؤثرة لأب بعد إخراج ابنه من تحت الركام

طرابلس : «الشرق الأوسط»

نشر «الهلال الأحمر الليبي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس (تويتر سابقاً»، لحظات مؤثرة لانتشال طفل من تحت الركام في مدينة درنة، وبكاء والده خلال إخراجه ودفنه بنفسه.

في هذا السياق، أفاد المتحدث باسم «جهاز الإسعاف والطوارئ» الليبي، أسامة علي، اليوم الأربعاء، بأنه بعد مرور 48 ساعة تقلصت الآمال في العثور على ناجين جرّاء كارثة السيول والفيضانات التي تعرَّض لها الشرق الليبي.

وقال المتحدث، في تصريح، اليوم، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الوضع في درنة ما زال سيئاً جداً، مشيراً إلى أن عدد القتلى حتى الآن يفوق 5000، والرقم مرشَّح للزيادة.

وأضاف أن «هناك نحو 9000 بلاغ عن مفقودين، لكن لا نستطيع الاعتماد على هذا الرقم؛ لأن مشكلة الاتصالات قد تقلِّص منه، بمعنى أن بعض المفقودين قد يكونون أحياء، ولكن ليست هناك وسيلة اتصال بأهلهم وذويهم لتأكيد سلامتهم».

في لحظة مؤثرة، يجتمع متطوعو الهلال الأحمر الليبي في مدينة #درنة لإنتشال جثمان طفل من تحت الركام. ووالده يتواجد هناك ويطلب أن يشاركهم نقله ودفنه بنفسه. يستجيب المتطوعون بتعاطف معه 😥💔. pic.twitter.com/YnhC0Q2ldg — جمعية الهلال الأحمر الليبي (@LibyaRC) September 12, 2023

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ والإغاثة تسير بشكل جيد، ودرنة مكتظّة الآن بفِرق الإنقاذ والإغاثة من ليبيا ودول أخرى، مثل الجزائر وتونس ومصر وتركيا، والازدحام الشديد يسبب إرباكاً في عمليات الإنقاذ.

ونفى الإعلامي محمد الصريط، الموجود في درنة، عودة خدمات الاتصالات والكهرباء للجزء الساحلي من المدينة، وهو الجزء المتضرر من الفيضان.

وقال الصريط إن الكهرباء والاتصالات عادتا للمناطق المرتفعة من درنة، أما الجزء السفلي المحاذي للوادي والمقابل للبحر فما زال دون خدمات إلى اليوم.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة من درنة تُظهر حجم الدمار الذي لحق المدينة، وكذلك الأعداد الكبيرة للجثث المنتشلة، والتي توضع مؤقتاً للتعرف عليها من قِبل أهالي وذوي المفقودين قبل دفنها في مقابر جماعية؛ نظراً لأعدادها الكبيرة.

وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا قد تعرضت، يومي الأحد والاثنين الماضيين، لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، مما سبَّب أضراراً بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس، والبياضة، ووردامة، وتوكرة.

ونال مدينة درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدَّيْ وادي درنة نتيجة تأخر الصيانة فيهما وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.

وتُعدّ درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي، بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحياؤها بين المنطقتين.

وكانت السلطات الليبية في شرق البلاد قد حذّرت السكان القاطنين قرب وادي درنة، وبمحاذاة الساحل، من خطر الإعصار، ودعت إلى خروج السكان من تلك المناطق، وحمل ما خفَّ حمله وغلا ثمنه، إلا أن استجابة السكان للتنبيهات كانت قليلة، كما يبدو، الأمر الذي ضاعف أعداد الضحايا.

ورصدت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مبلغ 2.5 مليار دينار لإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة، وأعلنت تسخير كل إمكانياتها لجهود الإنقاذ والإغاثة، في حين أعلن المجلس الرئاسي حالة الحداد وتنكيس الأعلام، وطلب التدخل الدولي في عمليات الإنقاذ والإغاثة.