مأساة درنة: مقابر جماعية لدفن ضحايا الفيضانات

أعدت فرق الإغاثة مقابر جماعية لدفن آلاف الجثث التي انتشلت جراء الفيضانات العارمة التي دمرت قرابة 40 بالمائة من المدينة وفق الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي.

وقال المسؤولون الليبيون إنه عثر على ما يزيد عن 5300 جثة حتى الآن في مدينة درنة ووضع العديد منها في الشوارع حتى يتمكن الأقارب من التعرف عليها، قبل دفنهم في مقابر جماعية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى في مدينة درنة شرقي البلاد بسبب الفيضانات المدمرة التي أحدثتها العاصفة.

وأضافت المنظمة أن آلافا آخرين أصبحوا بلا مأوى في المدن المجاورة.