المساحة المتضررة 90 هكتار..مصلحة الطرق والجسور: شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ(30) كم

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كشفت مصلحة الطرق والجسور أن شبكة الطرق المنهارة نتيجة السيول التي ضربت مدينة درنة تقدر تقريبا (30) كم.

وأضافت المصلحة أن عدد الجسور المنهارة عند مجرى الوادي 5 والجسور المتضررة سر وادي الناقة عبارة وادي الحسنى، وعبارة وادي المضبعي، جسر الإيرلندي الوادي”.

وأشارت مصلحة الطرق والجسور إلى أن المساحة التقديرية المتضررة بجوار الوادي تقدر بـ 90 هكتار.

وأوضحت المصلحة أن الطريق الساحلي متضرر 50 كم غرب درنة والطريق الساحلي 60 كم باتجاه سوسة مقطوع.

ولفتت مصلحة الطرق والجسور إلى أن الطريق الوحيد المفتوح لاستخدام حركة المرور طريق الظاهر الحمر.