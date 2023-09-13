تقلصت آمال العثور على ناجين.. جهاز الإسعاف والطوارئ يكشف حصيلة كارثية للمفقودين

أفاد المتحدث باسم «جهاز الإسعاف والطوارئ» الليبي، أسامة علي، اليوم الأربعاء، بأنه بعد مرور 48 ساعة تقلصت الآمال في العثور على ناجين جرّاء كارثة السيول والفيضانات التي تعرَّض لها الشرق الليبي.

وقال المتحدث، في تصريح، اليوم، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الوضع في درنة ما زال سيئاً جداً، مشيراً إلى أن عدد القتلى حتى الآن يفوق 5000، والرقم مرشَّح للزيادة.

وأضاف أن «هناك نحو 9000 بلاغ عن مفقودين، لكن لا نستطيع الاعتماد على هذا الرقم؛ لأن مشكلة الاتصالات قد تقلِّص منه، بمعنى أن بعض المفقودين قد يكونون أحياء، ولكن ليست هناك وسيلة اتصال بأهلهم وذويهم لتأكيد سلامتهم».

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ والإغاثة تسير بشكل جيد، ودرنة مكتظّة الآن بفِرق الإنقاذ والإغاثة من ليبيا ودول أخرى، مثل الجزائر وتونس ومصر وتركيا، والازدحام الشديد يسبب إرباكاً في عمليات الإنقاذ.