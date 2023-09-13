الخراز: تم دفن قرابة 3300 جثة من ضحايا الفيضانات

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، طارق الخراز إنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة دانيال الذي ضرب مدن شرق البلاد، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين ولم يتم التعرف عليهم.

كشف الخراز في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، عن دفن بعض الضحايا من جنسيات أخرى سواء المصرية أو السورية أو الفلسطينية بلغ عددهم 150 ضحية.

وفيما يخص الضحايا المصريين، فقد “تم تسليم 75 جثمان من العمالة المصرية الذين قضوا في مدينة درنة، وهناك قرابة 40 مفقود مصري في مدينة درنة، وهناك تواصل مستمر مع ذويهم لمعرفة معلومات أكثر عن المفقودين، كما طلبنا منهم صور شخصية للتعرف عليهم.” ، وفق تصريح طارق الخراز.