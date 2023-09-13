بالفيديو : مشاهد ولقطات جديدة من مدينة و أحياء درنة المنكوبة اليوم

بث تلفزيون المسار، اليوم الاربعاء مشاهد ولقطات جديدة من مدينة واحياء درنة المنكوبة بسبب الإعصار “دانيال” الذي ضرب البلاد يوم الأحد الماضي وخلف آلاف المفقودين والضحايا .

ونال مدينة درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدَّيْ وادي درنة نتيجة تأخر الصيانة فيهما وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.

وتُعدّ درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي، بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحياؤها بين المنطقتين.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سعد الدين عبد الوكيل، أن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن وبلدات المنطقة الشرقية تجاوز 6 آلاف.