الكوني: الآن ليس الوقت للوم بعضنا

ليبيا – قال موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي إن المُصاب كبير وفاجئ الشعب الليبي بشكل عام وما نتج عنه خاصة أنه لم يكن متوقع أن يكون هذا الاعصار بهذه القوة ومدمر لهذا الحد خاصة أن البلاد لم تشهد مثل هذه العواصف المدمرة من قبل.

الكوني اعتبر خلال مداخلة له عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن الاعصار بالفعل كان صعب بكل المقاييس وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدة هو ومختلف الدول الإقليمية والمنظمات لأنه كما يعلم الجميع ما تحتاجه المناطق المتضررة هو فرق إنقاذ ذات خبرة.

وأشار إلى أن المجلس تواصل مع المجتمع الدولي وتم التنسيق مع حكومة أسامة حماد بالخصوص وقد تم التواصل من قبل اسبانيا التي أبدت استعدادها لإرسال فرق متخصصة وهناك منظمات من كندا وبريطانيا أبدوا استعدادهم أيضاً.

ولفت إلى أن ليبيا الآن بحاجة لكل دول العالم وللدول الجارة خاصة مصر لترسل مروحيات بشكل سريع لأن البلاد تفتقر لهذه الإمكانيات آملاً منهم أن يكونوا سباقين لتقديم المساعدات.

كما بيّن أن الإمكانيات محدودة، والخبرات بالتعامل مع مثل هذه الأزمات قليلة لكن مصر هي التي يأمل الشعب الليبي بأن تكون سباقة وترسل المروحيات بحكم أنها قريبه من ليبيا.

وأضاف في الختام: “تعاملنا مع الأزمة دون خطط وواضح أمام الملأ ما حصل، نريد كل شيء بحده الأقصى والأسرع والآن ليس لدينا وقت نلوم بعضنا وعلينا أن نعمل بما نستطيع. لا أحد منا تعرض لما تعرض له أهلنا في درنة ومن الطبيعي أن نلوم مؤسساتنا. نحن جميعا لم نكن نتوقع أن يحدث ما حدث”.