بطلب من قطر.. مجلس حقوق الإنسان يقف دقيقة صمت على أرواح ضحايا عاصفة دانيال بليبيا

طالب المندوب الدائم لدى قطر هند عبدالرحمن المفتاح من مجلس حقوق الإنسان بجنيف بالوقوف دقيقة صمت على ضحايا الفيضانات والسيول في المناطق المنكوبة بالمنطقة الشرقية.

وقال المندوب في بيان تلته أمام المجلس المنعقد في دورته الـ54، إن الوضع في ليبيا والدول العربية يستدعي المجلس إلى انتباه الضمير الإنساني المشترك للوقوف إلى جانب الشعوب التي تتعرض إلى محن وأزمات إنسانية.

وأكدت قطرر وقوفها إلى جانب ليبيا في هذا الظرف الإنساني الحرج وخاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تتطلب تآزر وتضامن الجميع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وقف دقيقة صمت في جلسته المنعقدة الاثنين حدادا على أرواح الذين قضوا جراء السيول والفيضانات الناتجة عن عاصفة ” دانيال” .

