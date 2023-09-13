فلسطين تعزي ليبيا في ضحايا إعصار دانيال

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، معرباً عن تعازيه ومواساته في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مدن درنة والجبل الأخضر اليومين الماضيين.

وأكد الرئيس الفلسطيني على عمق العلاقة الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً مؤازرته للشعب الليبي في هذه الفاجعة التي خلفت أضراراً مادية وبشرية جسيمة، مؤكداً تضامن الشعب الفلسطيني مع الأشقاء في ليبيا بمصابهم الأليم.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي شكره وتقديره للرئيس والشعب الفلسطيني الشقيق لوقفهما مع الشعب الليبي في محنته، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من قضى نحبه بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.