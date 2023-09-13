منظمة الصحة العالمية: الوضع في درنة كارثي .. ونتخوف من انتشار الأوبئة خاصة بين الأطفال

ليبيا – وصف مدير الطوارئ للمكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، الوضع في ليبيا بشكل عام ودرنة تحديدا بـ”الكارثي”.

مدير الطوارئ وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة”، قال:” قيمنا الوضع وهو صادم وعلينا التحرك بسرعة كبيرة،ولم نتوقع كارثة بهذا الحجم في ليبيا وتحركنا بسرعة”.

وأشار إلى أن خطط الطوارئ تعمل بشكل جيد وسنقوم بتحديثها.

ونوه إلى أن عملية الإنقاذ تتواصل وفرص العثور على أحياء تتراجع.

وتخوف مدير الطوارئ من احتمال انتشار الأوبئة خاصة بين الأطفال، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى بالنسبة اليهم هي وصول المتخصصين.