الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 37 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تأثر البلاد بمرتفع جوي يسهم في استقرار العوامل الجوية بمعظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة بين 26 و37 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و34 درجة مئوية.

وبالنسبة لمنطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و31 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و37 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و37 درجة مئوية.