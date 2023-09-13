بوتين يعزي في ضحايا دانيال.. ويبدي استعداد بلاده لتقديم المساعدة

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي،الثلاثاء، برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معرباً عن تعازيه بضحايا إعصار دانيال والفيضانات التي اجتاحت مناطق ليبية مختلفة، مبدياً استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة.

وجاء في نص برقية التعزية ” سيادة الرئيس المحترم، تقبلوا تعازينا الصادقة بالضحايا والدمار الكبير، الذي خلفه الإعصار والفيضانات شمال شرق بلادكم، نعرب عن المواساة والدعم لذوي الضحايا، نشارك الشعب الليبي الصديق الألم والحزن، وبالطبع مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة”.