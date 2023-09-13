الأردن يتعهد بمساعدة ليبيا لتجاوز تداعيات دانيال

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، تقديم بلاده كل المساعدات الفنية والإنسانية والطبية لتتجاوز ليبيا حادث العاصفة المتوسطية “دانيال”، التي ضربت شرق ليبيا مخلفة أضراراً مادية وبشرية فادحة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبد الله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لتقديم تعازيه في ضحايا العاصفة.

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أعرب العاهل الأردني، عن أسفه لما تعرض له المواطنون بالمنطقة الشرقية.

وشدد الملك عبد الله على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في ليبيا لتجاوز هذا الحادث الأليم، فيما قدم المنفي شكره وتقديره للأردن حكومةً وشعبًا لمؤازرة أشقائهم في ليبيا.

وأوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أمس الثلاثاء، أن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا خلال اليومين الماضيين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن.

وتوقع الاتحاد الدولي ارتفاع حصيلة القتلى بشكل هائل، وقال: “حصيلة القتلى ضخمة، وقد تصل إلى الآلاف. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن”.

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وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مناطق شرق ليبيا منكوبة، مطالباً الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة، وجهود الإنقاذ البحري من أجل انتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية.