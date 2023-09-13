المخزون انتهى.. مدير مستشفى يطلق نداء استغاثة بسرعة توفير الإمكانيات

أطلق صالح عيسى، مدير مستشفى قندولة (جنوبي الجبل الأخضر)، اليوم الاربعاء نداء استغاثة بانتهاء المخزون بالكامل مناشدًا بسرعة توفير الإمكانيات .

وفي وقت سابق، سجل عشرات القتلى في السيول التي اجتاحت مدن البيضاء وشحات، ومنطقة قندولة جنوبي الجبل الأخضر مع وصول العاصفة “دانيال”.

وكانت العاصفة المتوسطية “دانيال” اجتاحت الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سعد الدين عبد الوكيل، أن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن وبلدات المنطقة الشرقية تجاوز 6 آلاف.