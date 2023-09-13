بالفيديو : انحسار السيول في الجبل الأخضر يكشف عن اختفاء منطقة بشكل شبه كامل

بثت قناة تلفزيون المسار، مشاهد ولقطات فيديو من انحسار السيول في الجبل الأخضر حيث كشف عن اختفاء منطقة الوردية بشكل شبه كامل .

وفي وقت سابق، أطلق أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل نداءات استغاثة، لمساعدتهم في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة الكثيرين وإصابة آخرين في ظل عدم وصول أية فرق بحث وإنقاذ للمنطقة حتى الآن.

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر مساء الأحد الماضي سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان الآلاف وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط .

والاربعاء، أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سعد الدين عبد الوكيل، أن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن وبلدات المنطقة الشرقية تجاوز 6 آلاف.