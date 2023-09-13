القابضة للاتصالات تعلن بدء عودة الاتصالات لمدينة درنة

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أعلنت الشركة القابضة للاتصالات عودة جميع الخدمات في مناطق التميمي – أم الرزم – مرتوبة – عين الغزالة – رأس التين – وخليج البمبة- عين مارة.

وأوضحت القابضة للاتصالات عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم بدء عودة خدمات شركة ليبيانا داخل مدينة درنة.

وذكرت الشركة أنه تم استكمال ربط سعات 100 جيجا في المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى بنغازي من قبل فريق الكوابل.

وأضافت أنه تم كذلك تفعيل الوصلة الرابعة في شبكة شركة المدار بسعة 10 جيجا بمدينة بنغازي، ليصل عدد السعات المفعلة باتجاه المدينة إلى 40 جيجا.