تحذير هـام من مديرية أمن توكرة للمواطنين بشأن الطريق المؤدية لسد وادي زازا “جازا”

قررت مديرية امن توكرة الأصلية، اليوم الاربعاء منع ذهاب أي مواطن أو أي سيارة أو أي شاحنة عبر الطريق المؤدية لسد وادي جازة .

ويأتي ذلك نظراً لوجود شركات تعمل على تفريغ و تقليل منسوب المياه في وادي جازة في هذه اللحظات، عليه يمنع منعاً باتاً ذهاب أي مواطن أو أي سيارة أو أي شاحنة عبر الطريق المؤدية للسد من أجل تسهيل حركة السير و عدم الوقوف كعثرة أمام المهندسين والفنيين بالشركة و تسهيل دخول ألات الشركة التي تعمل في هذه اللحظات.

وأشارت المديرية الى أنه تم تكليف عدة دوريات أمنية على طول الطريق و أي سيارة سائقها يتهاون و يتجه نحو السد يتم ضبطه و سيتم حجز المركبة ومصادرتها و اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال السائق و هذا للعلم ممنوع الذهاب للسد نهائياً لتسهيل عمل الشركات .