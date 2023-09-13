فريق الإنقاذ الإماراتي يبدأ مهمته الإنسانية في ليبيا

أكدت القنصلية الليبية العامة في دبي إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، وصلت أمس الثلاثاء إلى مطار بنينا ببنغازي، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أنه وصلت أمس الثلاثاء إلى مطار بنينا ببنغازي طائرتان محملتان بمساعدات إغاثية عاجلة ضمن جسر جوي تسيره دولة الإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة وفقدان وتضرر آخرين.

وحملت الطائرتان على متنهما 150 طناً من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء والإغاثية العاجلة، وقد وصل معها فريق دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث والانقاذ، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات.

وباشر فريق الإنقاذ الذي يضم 34 فرداً مزودين بالآليات والمعدات اللازمة- مهامه فور وصوله ، ويصنف فريق الإمارات للبحث والانقاذ من فئة «الثقيل» وهي بمثابة رخصة دولية معتمدة من الأمم المتحدة تتيح للفريق القيام بعمليات البحث والانقاذ إقليمياً ودولياً وفق المتطلبات والمعايير والاجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وشرعت هيئة الهلال الأحمر في تنفيذ برنامج إغاثي على وجه السرعة تقدم من خلاله كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية والاحتياجات الضرورية الأخرى، يستفيد منها المتضررون في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الكارثة.

وأكد حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة عملت على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وأكملت ترتيباتها لتقديم مساعدات إنسانية متنوعة للمتأثرين في شرق ليبيا، مشيراً إلى أنه تم تحريك طائرة إغاثة على وجه السرعة غادرت الدولة إلى ليبيا، تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والإيوائية والاحتياجات الضرورية الأخرى.