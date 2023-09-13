مصر تجهّز حاملة طائرات كمستشفى ميداني في ليبيا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم جراء السلطات الليبية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية في مدينة درنة،بعد العاصفة “دانيال”.

وكان الرئيس السيسي قد أكد أمس تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال.

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل، متقدمًا بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.

وأعلنت مصر يوم أمس الثلاثاء، الحداد لثلاثة أيام، “تضامنا مع الشعبين المغربي والليبي في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا”.

وأصدرت الرئاسة المصرية، بيانا قالت فيه إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية”.

وأمر السيسي القوات المسلحة كذلك “بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، مقدما خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا”.