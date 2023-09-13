طوفان درنة.. البحر يلفظ الجثث على الشاطئ

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انجرفت الجثث إلى الشاطئ في شرق ليبيا، يوم الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى بسبب عاصفة اجتاحت أحياء بأكملها في البحر، مع تأكيد مقتل الآلاف بالفعل وما زال عدة آلاف آخرين في عداد المفقودين.

الفيضانات دمرت مساحات شاسعة من مدينة درنة على البحر المتوسط، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار سدي الوادي مساء الأحد. وجرف الطوفان مباني كاملة متعددة الطوابق بأهلها إلى البحر.

ويقول المسؤولون إن هناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى، على الرغم من تباين أعداد القتلى المؤكدة حتى الآن.

وزير الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، الدكتور عثمان عبدالجليل، قال -في تصريحات- إن عدد قتلى الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز الـ3 آلاف قتيل، لافتًا إلى أن العدد لا زال في تزيد.

وأكد عبدالجليل، أنّه لا توجد إحصائية دقيقة ونهائية حتى الآن نظراً لوجود عدد كبير من الجثث تحت ركام الانقاض وتواصل انتشال الجثث من البحر.

وخارج مستشفى الوحدة بدرنة تم وضع عشرات الجثث ملفوفة بالبطانيات على الأرض في الممرات أو في الخارج على الرصيف، حتى يحاول السكان التعرف عليها. وأكد شهود عيان، أن عمليات نقل الجثث مازالت مستمرة.