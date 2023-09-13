مصر تجهز معسكرات لإيواء الليبيين المتضررين داخل أراضيها

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية، المقدمة لتجاوز تداعيات إعصار دانيال المدمر الذي ضرب مدن شرق ليبيا.

ووجه الرئيس السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الحربية “الميسترال” للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل السلطات الليبية أي أعباء إضافية، وسرعة علاج المصابين.

كما وجه الرئيس السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين في شرق ليبيا ممن فقدوا ديارهم، جراء الإعصار.

ووجه الرئيس السيسي الشكر لأجهزة الدولة المصرية، ولاسيما القوات المسلحة، على وصفها الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع السلطات في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة.

وفي سياق متصل، تقدم الرئيس المصري بخالص العزاء لأسر الضحايا من مواطني بلاده المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

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