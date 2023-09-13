“بن شتوان” نحتاج مساعدة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدة

الوطن|متابعات

طلب رئيس لجنة الطوارئ المشكلة من المؤسسة الوطنية للنفط محمد بن شتوان من جميع الشركات والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص والشركات النفطية التابعة والشركات الخدمية والمقاولين تقديم يد العون لأخواننا في الجبلالأخضر، كما أن حملات الإغاثة متواصلة إلى أهالي الجبل الأخضر.

وأضاف ماحدث في منطقة الجبل الأخضر أمر جلل وخطب كبير وهذه الكارثة تحتاج إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة وليس مساعدة شركة أو مؤسسة، كما أن كل الليبيين تنادوا من الشرق والغرب والجنوب بتقديم العون والمساعدة وواصلوا عملهم بالليل والنهار من أجل تخفيف وطأة المأساة.

وأشار إلى أنه يحتاج من هيئة البيئة إلى توفير أدوات التعقيم نظرا لمرور أكثر من 3 أيام على الفاجعة ووجود الجثث تحت الأنقاض مما سبب في انبعاث الروائح.