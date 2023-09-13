فتح صمام بسد وادي زازا للتخفيف من منسوب المياه

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نجحت لجنة فنية تابعة للجنة الإعمار والاستقرار اليوم الأربعاء في فتح أول صمام بسد وادي زازا، وفق ما أعلنت بلدية توكرة.

ويهدف ذلك التخفيف من منسوب مياه الأمطار الغزيرة التي ملأت الوادي اليومين الماضيين، بفعل العاصفة “دانيال”.

البلدية وجهت خالص الشكر والتقدير للجنة الفنية التابعة للجنة الإعمار والاستقرار.

وكان عميد بلدية توكرة، محمود سليمان، قد طالب الثلاثاء، الجهات المسؤولة بتوفير مضخات شفط لتخفيف منسوب المياه عند سد وادي “زازا”.

وقال عميد البلدية، إن هذه المطالبة تأتي من باب الحرص والاحتياط لعدم حدوث أي شيء مستقبلًا.

وأكد، أن الوضع في وادي زازا لازال مستقرًا ولم ترد أي تحذيرات حتى الآن متعلقة بانهيار السد الواقع جنوبي مناطق برسس والمبني شرقي بنغازي.

وأظهر، مقطع فيديو نشرته بلدية توكرة، الإثنين، ارتفاع منسوب المياه في سد وادي زازا نتيجة الأمطار الغزيرة التي أحدثتها العاصفة “دانيال”.