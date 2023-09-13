استغاثة "صحية" من ليبيا.. صعوبات في البحث عن المفقودين

قالت السلطات الصحية في ليبيا، إن فرق الإنقاذ لا تستطيع الوصول حتى الآن إلى مئات الضحايا جراء الفيضانات في المناطق المتأثرة بالعاصفة “دانيال”، في الوقت الذي بات عدد القتلى مرشحا للزيادة بصورة كبيرة.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، ذكرت في وقت سابق أنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة “دانيال”، التي ضربت مدن شرق البلاد، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين ولم يتم التعرف عليهم.

وأوضح وكيل شؤون المستشفيات بوزارة الصحة الليبية، سعد الدين عبد الوكيل، في تصريحات خاصة لموقع”سكاي نيوز عربية”، أن الإحصاء الرسمي لعدد ضحايا الكارثة الإنسانية مرشح للزيادة بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، مع استمرار جهود البحث عن الجثث رغم الصعوبات الحالية.

ويتوقّع أن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، وفق ما حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال.

كارثة إنسانية

وحدد عبد الوكيل تفاصيل الوضع الراهن داخل المناطق الليبية المتأثرة بـ”العاصفة دانيال”، في عدد من النقاط، قائلًا:

8 آلاف مفقود

من جانبه، قدّر عضو مكتب الإعلام بفرع الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق، مروان الشاعري، في تصريحات لموقع”سكاي نيوز عربية”، عدد المفقودين جراء العاصفة “دانيال” بين 7 إلى 8 آلاف شخص حتى الآن.

وقال الشاعري: “لا تزال فرق الإنقاذ والبحث تعمل على مدار الساعة لانتشال الجثث والعثور على ناجين”.

وأوضح أنه يتم نقل الضحايا إلى المشارح المُجهّزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتجهيزهم للدفن إما في ليبيا، أو لنقلهم إلى بلدانهم حال طلب ذويهم ذلك، بمساعدة القوات المسلحة الليبية.