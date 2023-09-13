شاهد بالفيديو .. رجال الصاعقة يعثرون على كميات كبيرة من الذهب في درنة

عثر رجال الصاعقة، اليوم الاربعاء على كميات من الذهب بمدينة درنة المنكوبة حيث جرى تسليمها إلى مكتب الأمانات والمفقودات .

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الأربعاء، إن “الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ”.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.