تجهيز 18 مدرسة في بنغازي لاستقبال العائلات النازحة من المناطق المتضررة

أكد مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم بنغازي وسام العشيبي تجهيز “18” مدرسة في مدينة بنغازي لاستقبال النازحين منالمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول في بنغازي وبعض مدن الشرق .

وقال العشيبي إنه تم تجهيز المدارس بمساعدات من الجمعيات الخيرية والمتطوعين، واللجنة العليا للاستجابة السريعة، لتقديم الوجبات والأغطية وغيرها من المساعدات.

وذكر أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم أثناء استقبال النازحين أستبعد المدارس القريبة من البحر مثل قاريونسوالصابري، منوهًا أنه تم التواصل مع مدراء مدارس سيدي خليفة لتجهيزها في حال زيادات أعداد النازحين.

وأوضح أن عدد النازحين إلى هذه اللحظة “522” عائلة، وتم توزيعهم على العديد من المدارس منها “مدرسة قرطبة، والكرامة، وشهيرات الإسلام، شهداء الليثي، السيدة رقية”